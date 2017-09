Barça : le mercato, Bartomeu accuse Neymar « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré cet été du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, qui a activé sa clause libératoire de 222 millions d’euros, l’ailier Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) continue de subir les foudres du président des Blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Le dirigeant accuse le Brésilien d'avoir plombé le mercato du club catalan. "Notre première erreur a été de croire sur parole Neymar et son père quand ils nous disaient qu’il resterait, a déploré le patron barcelonais dans les colonnes du journal El Mundo Deportivo. Il n’a pas agi avec les formes adéquates. Si un joueur veut partir, il doit le dire clairement pour qu’on puisse voir comment le gérer. Cela donne du temps pour trouver un remplaçant. Neymar n’a pas offert cette opportunité. Son père et lui ont joué avec l’ambiguïté." Bien déterminé à ne pas perdre la face, l’Espagnol estime même que le départ du Brésilien devrait avoir du bon en permettant de revenir à un jeu moins axé sur la MSN et plus collectif. Bien déterminé à ne pas perdre la face, l’Espagnol estime même que le départ du Brésilien devrait avoir du bon en permettant de revenir à un jeu moins axé sur la MSN et plus collectif.

