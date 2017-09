Barça : Messi, Bartomeu assure que c'est signé !

Barça : Messi, Bartomeu assure que c'est sign é ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà vivement critiqué à la suite d’un mercato très décevant, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, doit en plus faire face aux rumeurs affirmant que la star du club catalan, Lionel Messi (30 ans, 2 matchs et 2 buts en Liga cette saison), refuserait de prolonger son contrat qui se termine en juin prochain (voir ici). Pourtant le dirigeant l’assure, la Pulga va rempiler et l’officialisation ne devrait pas tarder ! "Tout est signé, a lancé le dirigeant barcelonais dans les colonnes du journal Sport. Il y a trois contrats : un avec la fondation de Messi, que le président de la structure a signé, en compagnie des frères du joueur. Un autre concernant un contrat d’image signé par son père, qui est l’administrateur de cette compagnie. Et enfin, le nouveau contrat de Messi à Barcelone a lui aussi été signé par son père. Il ne manque plus que Leo signe à son tour, ainsi que la photo officielle. Tout le monde peut être content." Alors qu’il cherche avant tout à sauver sa tête, on n’est pas obligé de partager l’optimisme de l’Espagnol… Alors qu’il cherche avant tout à sauver sa tête, on n’est pas obligé de partager l’optimisme de l’Espagnol…

News lue par 3887 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+