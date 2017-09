TFC : comment Dupraz a attiré Imbula et Gradel « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des moyens limités, Toulouse a réalisé un mercato intéressant en attirant notamment le milieu de terrain Giannelli Imbula (24 ans) et l’ailier Max-Alain Gradel (29 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) en prêt. Dans son discours, le coach des Violets, Pascal Dupraz, a su se montrer particulièrement convaincant. "Je ne leur promets pas la lune. (…) Gradel ? J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Tantôt, c'était lui qui me remontait le moral, tantôt, c'était moi. Il y a eu un feeling, a raconté le technicien dans les colonnes de L’Equipe, avant de s’exprimer sur l’ancien Marseillais. Je lui ai parlé la première fois fin juin-début juillet. Ce que j'ai aimé avec lui, c'est que ce n'est pas que la faute des autres, il reconnaît aussi ne pas avoir toujours fait les choses justes." Avec ces renforts, Toulouse a les moyens de réaliser une saison intéressante. Avec ces renforts, Toulouse a les moyens de réaliser une saison intéressante.

