Nice : Favre attend un Seri requinqué

Très affecté par son transfert avorté au FC Barcelone, le milieu de terrain de l’OGC Nice Jean Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) accuse le coup. L’Ivoirien en a notamment voulu à son club, qui n’y est finalement pour rien dans ce revirement (voir ici). De son côté, l’entraîneur azuréen Lucien Favre espère bien retrouver l’Aiglon dans de bonnes dispositions mentales après la trêve internationale.

"Mika a un état d’esprit exceptionnel sur le terrain et en tant qu’homme. Il a pris un coup derrière la tête, c’est plus que logique. Il est parti dix jours avec la Côte d’Ivoire en sélection et il doit revenir jeudi matin, a expliqué le Suisse en conférence de presse. Digérer va prendre un certain temps mais je pense qu’il va tout de suite se remettre dans la compétition parce qu’il y a pire. Il va se remettre d’aplomb et aider l’équipe comme il l’a toujours fait. Il va avoir à nouveau une grosse envie et il fera sa saison. Je ne me fais pas trop de souci à ce niveau-là."

Pour relever la tête après une entame de saison chaotique, le 17e de Ligue 1 aura bien besoin d’un Seri au top…