PSG : quel avenir pour Ben Arfa ?

Ecarté par le Paris Saint-Germain suite à sa volonté de rester, Hatem Ben Arfa (30 ans) peut néanmoins encore quitter le club de la capitale. Notamment pour rejoindre un autre club de Ligue 1 en tant que joker. Mais le clan du milieu offensif ne compte faire aucun cadeau à la direction parisienne.

"Réglementairement, Hatem peut encore être un joker dans un club français, a rappelé Me Jean-Jacques Bertrand sur RMC. Mais en face, on fait comme si Hatem n'avait pas de contrat : tu pars, tu n'as rien et on ne demande rien. Nous, on ne fait pas les choses de cette manière."

En clair, Ben Arfa ne partira que si le PSG accepte de lui verser au moins une partie des salaires de sa dernière année de contrat.