PSG : J. Draxler - "j'ai envoyé un message" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Paris Saint-Germain lui avait ouvert la porte cet été, Julian Draxler (23 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) a fait le choix de rester malgré l'énorme concurrence qui s'annonce. Brillant et buteur avec l'Allemagne face à la Norvège hier lundi (6-0), l'ancien pensionnaire de Wolfsburg avait visiblement un message à faire passer à son club. "Je n’ai joué que deux matchs dans une période réduite avec Paris, mais j’ai repris quatre semaines après les autres, et c’est quelque chose que les gens semblent oublier. Ces 90 minutes face à la Norvège ont été importantes pour moi. J’ai envoyé un message à Paris, ils peuvent compter sur moi", a ainsi fait savoir l'international allemand après la large victoire de la Mannschaft. On saura très vite si le message est passé. On saura très vite si le message est passé.

News lue par 7835 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+