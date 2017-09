PSG : l'ASSE s'était manifestée pour Ben Arfa

Avant de se faire prêter Rémy Cabella par l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne aurait approché le Paris Saint-Germain afin de manifester son intérêt pour Hatem Ben Arfa (30 ans). Mais le clan du milieu offensif parisien n'a pas été sollicité pour sa part.

"Un jour, j'ai vu M. Henrique (Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, ndlr) qui m'a dit que Saint-Etienne était intéressé et personne n'en a parlé. Même nous, nous n'étions jamais au courant puisque lorsqu'un club était intéressé, on lui disait systématiquement de contacter le PSG... On n'avait aucun retour", a ainsi révélé l'avocat de l'ancien Niçois, Me Jean-Jacques Bertrand, sur RMC.

De quoi donner des regrets aux supporters des Verts ?