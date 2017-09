PSG : Aulas approuve l'enquête de l'UEFA « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un mercato phénoménal avec notamment l’arrivée de l’ailier Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pour 222 millions d’euros, le Paris Saint-Germain se trouve dans le viseur de l’UEFA, qui a ouvert une enquête dans le cadre du fair-play financier. Présent lundi à l’assemblée générale de l’association européenne des clubs (ECA), le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a sans surprise confirmé qu’il approuvait cette décision. "Il est évident que, dans le cadre du football français, ce sont des dérégulations qui sont importantes et qui méritent, via l’UEFA et le fair-play financier, d’avoir les informations qui permettront de juger, a affirmé le boss rhodanien au micro de RMC. En tout cas, c’est à l’ECA de répondre mais surtout aux clubs qui sont concernés. A l’UEFA de trancher. Il faut faire confiance à l’UEFA. (…) Tout le monde doit respecter cette volonté d’y voir clair et de prolonger ce qui a été fait depuis quatre ans et de manière extrêmement positive dans le cadre du fair-play financier." Il aurait été étonnant qu’Aulas tienne un autre discours. Il aurait été étonnant qu’Aulas tienne un autre discours.

News lue par 8728 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+