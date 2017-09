OM : Mitroglou ne vaut pas 15 millions « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Benfica Lisbonne avait annoncé avoir cédé Kostas Mitroglou (29 ans) à l'Olympique de Marseille pour 15 millions d'euros, l'attaquant grec posséderait en réalité une valeur bien supérieure à ce montant. D'après le quotidien portugais Record et L'Equipe, l'OM a bien déboursé 15 millions mais pour acquérir seulement un peu plus de la moitié des droits du joueur. S'il venait à être transféré, la direction olympienne devrait reverser 50% du montant du transfert au Benfica. Enfin, s'il veut posséder Mitroglou à part entière, l'OM devra alors verser 12,5 millions d'euros supplémentaires à a formation lisboète selon un accord prévu entre les deux équipes. En clair, l'attaquant grec a été estimé à 27,5 millions d'euros par le Benfica. On comprend mieux maintenant pourquoi les négociations entre les deux clubs avaient été très difficiles dans la dernière ligne droite du mercato. En clair, l'attaquant grec a été estimé à 27,5 millions d'euros par le Benfica. On comprend mieux maintenant pourquoi les négociations entre les deux clubs avaient été très difficiles dans la dernière ligne droite du mercato.

News lue par 16693 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+