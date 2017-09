EdF : Le Graët donne rendez-vous à Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, arrive en fin de contrat en juin prochain et, c’est un secret de Polichinelle, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a bien l’intention de le prolonger avant la Coupe du monde 2018 qui se disputera à ce moment-là. Une décision sera prise à la fin de l’année 2017. "Nous entretenons des relations professionnelles et amicales. Après la fin des qualifications pour la Coupe du monde, je l'inviterai à déjeuner en Bretagne. On évoquera l'avenir de l'équipe de France, son avenir à lui, comment il se sent, a annoncé le dirigeant breton ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. Ma position a toujours été claire et ce n'est pas le match contre le Luxembourg (0-0) qui va remettre en cause la qualité de son travail. J'ai beaucoup d'affection pour lui, de respect et d'estime pour son travail. Mais il me faut l'écouter. Je ne peux pas lui dire : ‘Tu vas rester’ sans savoir ce qu'il en pense." Emmanuel Petit va être content (voir l’article de dimanche)… Emmanuel Petit va être content ()…

