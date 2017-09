Rennes : Courbis n'accable pas C. Gourcuff « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur la sellette à Rennes (voir la brève de 08h02), l’entraîneur Christian Gourcuff peut compter sur le soutien de de son prédécesseur sur le banc breton, Rolland Courbis, qui conseille de laisser encore du temps au technicien et à son effectif sensiblement remanié cet été. "Ça me paraît un peu prématuré (un limogeage, ndlr), même si on connaît le métier d’entraîneur… et Christian le connaît, ce métier, a reconnu le Sudiste dans les colonnes du quotidien 20 Minutes. On ne peut être que déçu (du début de saison, ndlr), mais on peut aussi se dire qu’on est à 34 journées de la fin, et que les quatre premiers matchs doivent servir pour corriger ce qui ne va pas. Cette année, l’effectif du Stade Rennais, qui n’a pas les contraintes de la Ligue Europa (…) peut et doit jouer un rôle d’outsider et de trouble-fête. Ce n’est pas le cas pour le moment, mais j’insiste sur le 'pour le moment'." On a connu un Courbis moins tendre avec l’ancien coach de Lorient ! On a connu un Courbis moins tendre avec l’ancien coach de Lorient !

