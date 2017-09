Rennes : la menace se confirme pour C. Gourcuff « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions récemment (voir ici), l’entraîneur Christian Gourcuff pourrait faire les frais du début de saison manqué de Rennes, 19e de Ligue 1 avec 2 petits points au compteur après 4 journées. Ce mardi, le magazine France Football confirme que le technicien de 62 ans jouera gros dimanche (21h) sur le terrain de l’Olympique de Marseille. Une partie de l’effectif ainsi que les dirigeants jugeraient ainsi l’ancien coach de Lorient trop "mou" et des proches du président René Ruello l’incitent clairement à se séparer du Breton. Les détracteurs de Gourcuff utilisent également le cas de son fils, Yoann, encore blessé en ce début d’exercice, pour le charger un peu plus. En cas de limogeage, plus que l'alléchante piste Claude Puel, FF évoque une possible solution interne avec Julien Stephan, actuellement à la tête de la réserve. En cas de limogeage, plus que l'alléchante piste Claude Puel, FF évoque une possible solution interne avec Julien Stephan, actuellement à la tête de la réserve.

