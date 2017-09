PSG : le clan Ben Arfa ne comprend pas... « Par Eric Bethsy - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En conflit avec ses dirigeants, l’attaquant du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa (30 ans) a été envoyé en équipe réserve. Rien de surprenant puisque l’ancien Lyonnais a souvent été écarté la saison dernière. Peut-être à cause d’une rencontre avec l’émir du Qatar que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais digérée. En tout cas, l’avocat du joueur, Jean-Jacques Bertrand, qui assure que son client n’a jamais discuté avec le président parisien depuis sa signature, dément catégoriquement cet épisode. "L’émir assistait à l’entraînement de l’équipe et à la fin, il est allé le voir et il a même parlé dans la langue de l’émir pour le saluer, a raconté l’avocat sur RMC. C’était tout à fait normal. Le président était à côté. Je crois qu’il y a eu une boutade du joueur, en disant 'je vous vois, j’ai plus de mal à parler avec mon président', ce qui était le cas du reste. C’est tout." "Je crois que la fierté (de Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) est vraiment cher payée, si c’est ça. Il n’y a eu aucun mauvais état d’esprit, aucun propos désobligeant qui a été tenu, a insisté le membre du clan Ben Arfa. Par courtoisie, comme les autres joueurs, Hatem est simplement venu saluer le propriétaire du club." Quoi qu’il en soit, la situation ne semble pas près de s’arranger entre les deux parties. "Je crois que la fierté (de Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) est vraiment cher payée, si c’est ça. Il n’y a eu aucun mauvais état d’esprit, aucun propos désobligeant qui a été tenu, a insisté le membre du clan Ben Arfa. Par courtoisie, comme les autres joueurs, Hatem est simplement venu saluer le propriétaire du club." Quoi qu’il en soit, la situation ne semble pas près de s’arranger entre les deux parties.

