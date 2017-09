EdF (Espoirs) : Ripoll s'explique pour Augustin « Par Eric Bethsy - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sorti à la mi-temps du match amical contre le Chili (1-1) vendredi, l’attaquant de l’équipe de France Espoirs Jean-Kévin Augustin (20 ans, 7 sélections et 4 buts avec les Bleuets) a manqué de respect à son sélectionneur Sylvain Ripoll (voir ses propos). Résultat, le technicien a décidé renvoyer l’attaquant du RB Leipzig. "Par son comportement, Jean-Kévin a franchi la ligne rouge, celle qu'il ne fallait pas franchir même s'ils (les joueurs) sont tous différents, a expliqué l’ancien coach de Lorient sur SFR Sport. On se doit d'accepter les personnalités des uns et des autres. Par contre, on doit avoir un cadre commun pour que ça fonctionne. J'estime qu'il n'est pas dedans. J'ai pris la décision, en parlant avec le staff, de le laisser à la disposition de son club." "On n'a pas de temps à perdre, il y a cinq matchs qui arrivent très vite, c'est important que l'EdF Espoirs soit marquée d'un esprit collectif, de valeurs profondes. Sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord", a ajouté Ripoll. Un épisode qui risque de suivre l’ancien Parisien pendant un bon moment... "On n'a pas de temps à perdre, il y a cinq matchs qui arrivent très vite, c'est important que l'EdF Espoirs soit marquée d'un esprit collectif, de valeurs profondes. Sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord", a ajouté Ripoll. Un épisode qui risque de suivre l’ancien Parisien pendant un bon moment...

