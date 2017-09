EdF : la colère de Deschamps dans le vestiaire !

EdF : la colère de Deschamps dans le vestiair e ! « Par Eric Bethsy - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agacé après le match nul concédé face au Luxembourg (0-0) dimanche, en éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps n'a pas été tendre avec ses hommes dans le vestiaire. "C'est insuffisant. Vous n'avez pas été à la hauteur, aurait lâché le technicien selon RMC. On ne peut pas se cacher derrière les poteaux et la chance des Luxembourgeois. On a manqué d'efficacité." D'autant que les Bleus avaient justement travaillé la finition la semaine dernière. Forcément, les joueurs n'ont pas osé répondre à Deschamps, qui a également remobilisé ses troupes. L'occasion pour le coach de rappeler qu'un temps de jeu important en club était préférable en vue des prochaines rencontres décisives contre la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre). L'occasion pour le coach de rappeler qu'un temps de jeu important en club était préférable en vue des prochaines rencontres décisives contre la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre).

