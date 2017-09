Sporting : Mathieu fume, et alors ?

Sporting : Mathieu fume, et alor s ? « Par Eric Bethsy - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté pendant son passage au FC Barcelone, Jérémy Mathieu (33 ans, 4 matchs en Liga Sagres cette saison) n’a pas été épargné par la presse espagnole qui critiquait notamment son hygiène de vie. Il faut dire que le défenseur central ou latéral gauche du Sporting Lisbonne, souvent blessé, a l’habitude de fumer. Le Français a donc profité d’un entretien accordé à Record pour répondre à ses détracteurs. "Je ne suis ni le premier ni le dernier joueur à fumer, mais quand les supporters me voient sur le terrain, ils sont contents de moi, a réagi l’ancien Toulousain. C'est le plus important pour moi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fiche. La presse espagnole voulait me 'tuer'. Le plus important pour moi, c'est comment je suis sur le terrain et ma manière de représenter mon club. Sur ce point, personne ne peut me reprocher quoi que ce soit." Pas sûr que les fans du Barça aient trouvé Mathieu irréprochable... Pas sûr que les fans du Barça aient trouvé Mathieu irréprochable...

