PSG : Lo Celso veut profiter du calendrier Par Eric Bethsy - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec la reprise de la Ligue des Champions la semaine prochaine, ce mois de septembre sera plus chargé pour le Paris Saint-Germain, opposé au Celtic Glasgow mardi (20h45), quatre jours après le déplacement à Metz en championnat vendredi (20h45). Peu utilisé jusqu’ici, le milieu Giovani Lo Celso (21 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) espère en profiter pour augmenter son temps de jeu. "Quand le coach fait appel à moi, je suis toujours prêt, a confié l’Argentin au site officiel du PSG. Je m'entraîne chaque jour pour progresser et pour aider l'équipe. Je me tiens prêt. Nous avons ce match contre Metz à venir, et ensuite celui face au Celtic. Il y a beaucoup de joueurs qui reviendront de sélection. Si j'ai ma chance, j'espère en profiter, comme je l'ai déjà fait." En effet, l’ancien joueur de Rosario Central a été intéressant pendant la préparation estivale. En effet, l’ancien joueur de Rosario Central a été intéressant pendant la préparation estivale.

