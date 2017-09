Monaco : les beaux adieux de Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par l'AS Monaco au Paris Saint-Germain avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) a fait ses premiers pas à l'entraînement sous les couleurs parisiennes ce lundi (voir brève 16h30). Sur les réseaux sociaux, le jeune talent tricolore a effectué ses adieux aux supporters monégasques. "Je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas mon choix et qu'un sentiment de colère est né en vous, je le comprends. Je comprends aussi certains sifflets lors de notre dernière, car de fausses informations ont circulé tout au long du feuilleton Mbappé. Je n'ai pas changé, mon entourage n'a pas changé (...). Vous pouvez être en colère, me détester ou me siffler mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de vous aimer car la vérité est là, je vous aime. Daghe Munegu", a publié Mbappé. Dans ce message, le Parisien a également profité de cette occasion pour remercier l'AS Monaco et notamment le vice-président Vadim Vasilyev. Dans ce message, le Parisien a également profité de cette occasion pour remercier l'AS Monaco et notamment le vice-président Vadim Vasilyev.

