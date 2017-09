PSG : Romario prévient Neymar « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Acheté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone cet été, l'attaquant Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est devenu la star du Paris Saint-Germain. L'objectif du Brésilien à Paris : devenir le meilleur joueur du monde. Et pour Romario, ce transfert ne va pas faciliter la tâche de son compatriote. "Selon ce que j’ai lu et entendu, Neymar est heureux au PSG, et j’espère qu’il le deviendra encore plus. Il n’y a rien de meilleur pour un joueur que de se sentir bien dans son environnement de travail. Mais, je crois que ce sera plus difficile pour lui de devenir le meilleur joueur du monde au PSG. Neymar a déjà le niveau qui lui permettrait d’avoir ce titre. Mais avec ce transfert, je crois que ce sera plus difficile", a estimé l'ex-buteur pour El Pais. Pour prétendre à ce statut, Neymar devra permettre au PSG de décrocher la Ligue des Champions. Pour prétendre à ce statut, Neymar devra permettre au PSG de décrocher la Ligue des Champions.

