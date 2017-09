PSG : le boss de la Liga ne lâche pas le club !

PSG : le boss de la Liga ne lâche pas le clu b ! « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Javier Tebas n'a pas l'intention de laisser le Paris Saint-Germain tranquille ! A l'occasion du transfert de Neymar pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, le président de la Liga avait annoncé qu'il allait tout faire pour que le club de la capitale soit sanctionné par l'UEFA (voir ici). Ce lundi, le dirigeant ibérique a confirmé qu'il avait demandé à l'instance européenne d'enquêter sur le PSG et Manchester City. "Le PSG et Manchester City, soutenus par des Etats (Qatar et Émirats arabes unis, ndlr), faussent les compétitions européennes et créent une inflation des prix qui met en danger l'industrie du football. L'UEFA doit renforcer le fair-play financier pour éviter les différences entre les clubs. Le PSG a souvent enfreint les règles ces dernières années. Il est important pour l'UEFA de ne pas seulement regarder les derniers transferts, mais aussi de creuser dans l'historique du club. Les transferts sont les conséquences d'un dopage financier effectué sur plusieurs années", a accusé Tebas dans un communiqué diffusé par l'AP. Pour rappel, l'UEFA a d'ores et déjà ouvert une enquête concernant le PSG en raison des récents transferts (voir article ici). Mais Tebas veut aller bien plus loin... Pour rappel, l'UEFA a d'ores et déjà ouvert une enquête concernant le PSG en raison des récents transferts (). Mais Tebas veut aller bien plus loin...

