Man Utd : Lukaku adoubé par un ancien « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attendu au tournant après son arrivée pour 85 millions d’euros cet été, l’attaquant Romelu Lukaku (24 ans, 3 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) réalise des débuts convaincants avec Manchester United. Véritable légende à MU, l’ancien buteur Ruud van Nistelrooy est persuadé que le Belge va faire de grandes choses avec les Red Devils, au point de dépasser peut-être son propre total. "Si Romelu peut battre mon record ? Absolument, oui. J'ai fait de mon mieux et j'espère que d'autres joueurs me surpasseront, a lancé le Batave. Il a bien commencé. C’est bien de marquer pour son premier match ici après avoir été transféré pour beaucoup d’argent. (…) J'ai fait mon temps, j'ai essayé de faire de mon mieux en tant que joueur. Mais c'est derrière moi. J’ai fait ce que j’ai pu et j’espère que d’autres joueurs viendront et feront mieux que moi." Le Néerlandais a inscrit 150 buts pour les Mancuniens, autant dire que Lukaku a encore une longue route à parcourir pour le battre. Le Néerlandais a inscrit 150 buts pour les Mancuniens, autant dire que Lukaku a encore une longue route à parcourir pour le battre.

