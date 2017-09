Croatie : la FIFA, Modric enrage !

Croatie : la FIFA, Modric enrag e ! « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrompu à la 22e minute samedi en raison des pluies diluviennes, le match des éliminatoires du Mondial 2018 entre la Croatie et le Kosovo (1-0) a été reporté à dimanche. Et si la rencontre a tourné à l’avantage des coéquipiers de Luka Modric (31 ans, 98 sélections, 11 buts), le milieu de terrain du Real Madrid n’a vraiment pas apprécié cette reprogrammation dont sa sélection a été informée très tardivement. "Le samedi soir, on nous a dit qu'on ne jouerait pas, on s'est couché 2 ou 3 heures plus tard en ayant ça à l'esprit, a raconté le Merengue devant la presse. Et puis ce matin (dimanche, ndlr), il a fallu se lever comme à l'armée parce qu'on devait jouer. Ce n'est pas une préparation adéquate pour un match de cette importance. La FIFA a clairement montré qu'elle ne se souciait pas des joueurs. La seule chose qui l'importait c'est que nous devions jouer contre la Turquie (mardi, ndlr) et qu'ils ne voulaient pas le déplacer mercredi." Mieux vaut ne pas imaginer quelle aurait été la réaction du Croate en cas de défaite. Mieux vaut ne pas imaginer quelle aurait été la réaction du Croate en cas de défaite.

