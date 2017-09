Monaco : Lemar, les révélations de Vasilyev

S’il est finalement resté, le milieu offensif Thomas Lemar (21 ans, 4 matchs en L1 cette saison) a agité les dernières heures du mercato estival de l’AS Monaco ! D’après des rumeurs insistantes, le Tricolore a refusé de rejoindre Arsenal, qui s’était mis d’accord avec le club princier pour un transfert à environ 100 millions d’euros, parce qu’il privilégiait Liverpool. Mais le vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev, a une autre version des faits.

"Ce n’était pas facile, Thomas voulait aller à Arsenal et Liverpool, mais nous avons discuté et nous avons pris une décision commune afin qu’il reste ici, a expliqué le dirigeant à l’agence de presse russe Tass. C’est un joueur très important pour nous. On ne pouvait pas le vendre, cela aurait affecté toute l’équipe et les joueurs."

Peut-être aussi que Vasilyev n’a pas envie de révéler tous les secrets de ce dossier, surtout que les Gunners souhaitent bien revenir à la charge l’été prochain ( voir ici ).