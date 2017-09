PSG : déçu, Callegari va s'en remettre « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé tout proche d’un départ, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain Lorenzo Callegari (19 ans) a finalement vu son prêt au Genoa capoter en toute fin de mercato. Déjà confronté à la même mésaventure l’hiver dernier, le natif de Meudon préfère regarder de l’avant. "C’est vrai que mon souhait était de quitter le club cet été. Après, les clubs ne sont pas tombés d’accord. Ce n’est pas forcément évident à vivre car on s’imagine partir, on prévoit des choses. Mais cela sert d’expérience. Cela fait partie de la vie d’un footballeur, a commenté l’international U19 français dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Cela doit me servir. Je ne vais pas baisser les bras. Au contraire. Cela me forge. Je suis à 100% dans le projet CFA et je vais tout donner. Je garde le sourire." Les départs non compensés de Blaise Matuidi et de Grzegorz Krychowiak devraient permettre à ce jeune prometteur d’avoir plus souvent l’occasion de se montrer cette saison. Les départs non compensés de Blaise Matuidi et de Grzegorz Krychowiak devraient permettre à ce jeune prometteur d’avoir plus souvent l’occasion de se montrer cette saison.

