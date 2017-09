EdF : Riolo veut virer l'inutile Pogba « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France a concédé un nul très décevant face au Luxembourg (0-0) dimanche lors d'un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Depuis, les critiques pleuvent sur certains joueurs de la sélection tricolore. Auteur d'une performance mitigée dans l'entrejeu et noté 4,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), le milieu de terrain Paul Pogba (24 ans, 49 sélections et 8 buts) n'est pas épargné. "Pour Pogba, je me demande pourquoi il garde son immunité permanente, alors qu'il n'a aucune influence sur l'équipe. Je ne comprends pas ce qu'il fait sur le terrain. Même après la victoire 4-0 contre les Pays-Bas, j'avais cette interrogation sur Pogba. Pour lui, j'attends toujours que quelqu'un m'explique en quoi il est formidable ? Quelle solution pour le remplacer ? Je pense à Rabiot aux côtés de Kanté", a lancé le consultant de la radio RMC Daniel Riolo. Avec la suspension de Pogba face à la Bulgarie (7 octobre), Deschamps va peut-être choisir la solution proposée par Riolo... Avec la suspension de Pogba face à la Bulgarie (7 octobre), Deschamps va peut-être choisir la solution proposée par Riolo...

News lue par 19163 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+