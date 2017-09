Lille : Malcuit donne rendez-vous en mai « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début de championnat en fanfare contre Nantes (3-0), Lille a eu beaucoup plus de mal et reste sur deux défaites puis un nul. Alors que les Dogues version Marcelo Bielsa commencent à susciter quelques interrogations, le latéral droit Kevin Malcuit (26 ans, 3 matchs en L1 cette saison) prône la patience. "On sait qu’il y a du boulot. (…) Il y a beaucoup de boulot. Et il ne faut pas oublier que c’est le début du championnat, donc on verra. On en reparlera en fin de saison, a glissé le transfuge de l’AS Saint-Etienne au micro de RMC. Parfois, il est aussi bon de se prendre une claque, de revenir à la réalité." 13e de Ligue 1, le club nordiste va devoir redresser la barre après la trêve internationale. 13e de Ligue 1, le club nordiste va devoir redresser la barre après la trêve internationale.

