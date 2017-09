Sondage MF : Mitroglou à 15 M€, un bon transfert « Par Damien Da Silva - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'Olympique de Marseille avait réalisé un bon transfert en recrutant Kostas Mitroglou en provenance du Benfica Lisbonne pour 15 millions d'euros. C'est assez partagé, mais la réponse est oui ! Sur 14 677 votants, vous êtes 52,7% à penser que le club phocéen a réalisé un bon investissement en parvenant à attirer le buteur grec pour un tel montant. Les supporters marseillais ont hâte de le voir à l'oeuvre. Dès à présent, dîtes-nous quel est l'atout offensif numéro 1 des Bleus qu'il faut titulariser en priorité : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, Alexandre Lacazette, Karim Benzema, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Anthony Martial, Dimitri Payet. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quel est l'atout offensif numéro 1 des Bleus qu'il faut titulariser en priorité : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, Alexandre Lacazette, Karim Benzema, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Anthony Martial, Dimitri Payet. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

