PSG : Mbappé veut devenir "un vainqueur"

Recruté cet été dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) va découvrir le Paris Saint-Germain après cette trêve internationale. Et le jeune talent tricolore a hâte de faire ses premiers pas avec le club de la capitale. "Je prends ça comme une chance. Je pense qu'on fait partie des privilégiés et cela va être une chance pour moi de côtoyer des grands joueurs, des vainqueurs comme ça. C'est ce que je veux devenir, un vainqueur, et les côtoyer au quotidien va être une grande chose, je vais beaucoup apprendre et je sais que j'ai beaucoup à prouver", a confié l'ancien Monégasque à Canal +. Après un tel transfert, Mbappé sera effectivement attendu au tournant.

