Monaco : Mbappé, les explications de Vasilyev « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré ses réticences initiales, l’AS Monaco a fini par céder en prêtant l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 avec Monaco cette saison) au Paris Saint-Germain avec une option d’achat estimée à 180 millions d’euros. Vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev s’est expliqué sur ce mouvement. "C’était un transfert très difficile. Au début, nous ne voulions pas le laisser partir chez un concurrent direct, a concédé le Russe auprès de l’agence de presse Tass. Mais j’ai toujours entretenu de bonnes relations avec le père de Kylian, qui est aussi son agent. Leurs arguments m’ont convaincu. (…) Mais derrière, les négociations ont été très difficiles avec Paris. Nous n’avons pas totalement compris comment c’était possible pour eux de faire ce transfert et de respecter le fair-play financier. (…) Les Parisiens ont payé le prix qu’on leur demandait, et qui correspondait aux autres offres des écuries européennes." En lui permettant de passer à la caisse seulement dans un an, Monaco a toutefois tiré une grosse épine du pied du club de la capitale. En lui permettant de passer à la caisse seulement dans un an, Monaco a toutefois tiré une grosse épine du pied du club de la capitale.

