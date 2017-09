Chelesa : le club veut traîner Costa au tribunal

Décidément rien ne va plus entre Chelsea et Diego Costa (28 ans) ! Prié de faire ses valises cet été, l’attaquant espagnol n’est pas parvenu à boucler son départ. Et même si le mercato a fermé ses portes, le buteur continue de passer du bon temps au Brésil, son pays natal, et donc de sécher l’entraînement avec les Blues.

Or, même si l’entraîneur Antonio Conte ne compte plus sur lui, le club londonien a coché le nom de l’attaquant sur la liste des joueurs inscrits pour la saison en Premier League. Et si celui-ci ne revient pas au centre d’entraînement, des recours sont envisagés. En effet, d’après le Daily Express, le champion d’Angleterre songerait à traîner son élément devant un tribunal en lui réclamant jusqu’à 54,6 millions d’euros pour non-respect de son contrat !

Malgré ces menaces, la situation pourrait s’apaiser puisque l’Atletico Madrid, pressenti pour rapatrier Costa à partir de janvier 2018, une fois son interdiction de recrutement levée, aurait demandé au joueur de regagner Londres…