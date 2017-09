EdF : O. Giroud - "on a grillé notre joker" « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois jours après avoir étrillé les Pays-Bas (4-0), l’équipe de France n’a pas confirmé en concédant dimanche un nul gênant face au Luxembourg (0-0) dans les éliminatoires du Mondial 2018. En panne d’efficacité, les Bleus ont perdu deux points, comme le regrette l’attaquant Olivier Giroud (30 ans, 66 sélections, 27 buts). "Une qualification pour une Coupe du monde n'est jamais facile. On sait de quoi on parle par rapport à la Coupe du monde 2014. J'espère qu'on se qualifiera quand même directement. On va tout faire pour, a promis le Gunner devant la presse. C'est dommage, on a grillé un peu notre joker si je peux dire. Il va falloir gagner ces deux derniers matchs." La bande à Didier Deschamps reste en tête de son groupe de qualification et maître de son destin, mais il ne faudra pas flancher contre la Bulgarie puis la Biélorussie les 7 et 10 octobre prochains. La bande à Didier Deschamps reste en tête de son groupe de qualification et maître de son destin, mais il ne faudra pas flancher contre la Bulgarie puis la Biélorussie les 7 et 10 octobre prochains.

News lue par 4447 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+