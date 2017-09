OM : B. Gomis - "ça, je n'ai pas compris" « Par Romain Lantheaume - Le 04/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un prêt réussi à l'Olympique de Marseille la saison dernière, l’attaquant Bafétimbi Gomis (32 ans, 3 matchs et 4 buts en championnat cette saison) a quitté Swansea pour Galatasaray cet été. Le Tricolore affirme ne pas en vouloir au club phocéen, qui n’a pas souhaité réaliser un effort financier pour le conserver, mais on sent tout de même une pointe de déception dans son discours. "Comme l'a dit Rudi Garcia, ils avaient envie de me garder, mais il n'était pas question de faire de folies. J'ai une relation magnifique avec le coach et cela ne changera pas, mais ça, je n'ai pas compris, a glissé la Panthère dans les colonnes de L’Equipe. Galatasaray m'a acheté 2,5 M€. Sans faire de comparaison avec lui, ils ont acheté un attaquant (Konstantinos Mitroglou, ndlr) 15 millions, avec un salaire qui doit être équivalent au mien. C'était plus raisonnable de privilégier la piste qui menait à moi. Mais bon, ce n'est que mon avis." "J'ai senti une envie de me conserver mais pas une volonté absolue. (…) Je ne me suis pas senti au cœur du projet. Donc j'ai décidé de partir. Et même si l'OM avait fait l'effort financier, je ne serais peut-être pas resté." Auteur de débuts remarqués en Turquie, Gomis a désormais tourné la page... "J'ai senti une envie de me conserver mais pas une volonté absolue. (…) Je ne me suis pas senti au cœur du projet. Donc j'ai décidé de partir. Et même si l'OM avait fait l'effort financier, je ne serais peut-être pas resté." Auteur de débuts remarqués en Turquie, Gomis a désormais tourné la page...

