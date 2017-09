EdF : des statistiques qui font peur... « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà des statistiques qui devraient faire très mal à la tête de Didier Deschamps. Accrochée par le Luxembourg (0-0), ce dimanche, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France a, pour la première fois de son histoire, terminé une rencontre sans inscrire le moindre but face à cet adversaire. Jamais, lors des 17 confrontations précédentes, les Bleus n'avaient réussi une telle performance. Pire encore, sur les 16 victoires face aux Lions Rouges, il y a toujours eu au moins deux buts d'écart, les plus courts succès ayant été bouclés sur le score de 2-0 à trois reprises (1964, 2010 et 2011). Enfin, la dernière contre-performance, et la seule de son histoire, face à cet adversaire, date du 8 février 1914 et une défaite 4-5 à l'extérieur. Une autre époque. Enfin, la dernière contre-performance, et la seule de son histoire, face à cet adversaire, date du 8 février 1914 et une défaite 4-5 à l'extérieur. Une autre époque.

News lue par 3100 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+