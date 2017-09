EdF : Larqué a trouvé Kurzawa "nullissime" !

Muette face au Luxembourg (0-0), ce dimanche, l'équipe de France a manqué d'efficacité dans le dernier geste et même dans l'avant-dernier geste. On pense notamment aux nombreux centres du latéral gauche Layvin Kurzawa (24 ans, 9 sélections et 1 but) qui n'ont trouvé personne. Et qui ont agacé Jean-Michel Larqué.

"Kurzawa, c'est épouvantable ! Il a été nullissime ! Quand vous manquez un centre en vous appliquant, ce n'est pas grave, vous vous êtes appliqué. Lui, il a fait 17 centres, comme si c'était le roi du centre. Il n'en a pas réussi un sur 17", a critiqué le consultant de RMC.