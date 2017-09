EdF : Mbappé est "déçu mais pas abattu"

Titularisé face au Luxembourg (0-0) ce dimanche, l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections et 1 but) n'a pas été décisif malgré plusieurs accélérations en première période. Déçue, la recrue du Paris Saint-Germain sait que les Bleus sont toujours bien placés dans la course à la qualification pour le Mondial 2018.

"Il y a une grande déception parce qu'on avait l'occasion de consolider cette première place et de garder une avance considérable sur les autres prétendants, a réagi l'ancien Monégasque sur Canal + Sport. On est déçu mais pas abattu, on va se remettre au travail dans nos clubs pour gagner les deux derniers matchs et se qualifier pour la Coupe du monde."

Rappelons que l'EdF a toujours un point d'avance sur la Suède, deuxième du groupe A.