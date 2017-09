EdF : Umtiti préfère relativiser « Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accrochée par le Luxembourg (0-0) ce dimanche, l'équipe de France voit sa marge de manœuvre réduite dans ces éliminatoires du Mondial 2018. Pas de quoi affoler le défenseur central Samuel Umiti (23 ans, 10 sélections et 1 but). "Le Luxembourg joue différemment par rapport aux Pays-Bas. Ils étaient tous derrière, c'était compliqué d'aller marquer, a commenté le joueur du FC Barcelone interrogé par Canal + Sport. Mais on a eu les occasions pour la mettre au fond. On savait ce qu'on était venu chercher, c'était la victoire. Mais il faut relativiser, essayer de voir ce qui n'a pas bien marché pour corriger sur les prochaines rencontres." Il est vrai que les Bleus, leaders du groupe A avec un point d'avance sur la Suède, ont toujours leur destin entre les mains. Il est vrai que les Bleus, leaders du groupe A avec un point d'avance sur la Suède, ont toujours leur destin entre les mains.

