CdM : France 0-0 Luxembourg (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quelle déception ! Largement dominatrice, l’équipe de France n’a pas réussi à faire craquer une solide formation du Luxembourg (0-0), ce dimanche, pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Victorieuse de la Biélorussie (4-0), la Suède revient à un point des Bleus, toujours leaders du groupe A. Dans un Stadium plein à craquer, les Bleus maîtrisaient d’entrée les débats. Dans le sillage du très remuant Mbappé, titulaire pour la première fois en sélection, l’équipe de France se montrait néanmoins trop imprécise. Le néo-Parisien offrait tout de même un caviar à Griezmann qui ratait sa tentative à bout portant avant de monter en régime et de donner la migraine aux défenseurs adverses, parfois dépassés par sa vivacité. Malgré la pression, l’arrière-garde luxembourgeoise restait en place et ne craquait pas. Face à la domination stérile des Tricolores, les partenaires du Messin Philipps prenaient même confiance sans toutefois se jeter à l’abordage. Peu avant la pause, Pogba, très offensif ce soir, obligeait le gardien Joubert à réaliser une très belle horizontale avant d’être sauvé par sa barre sur un coup franc surpuissant de Griezmann. Toujours poussés par le public toulousain au retour des vestiaires, les Bleus manquaient cruellement d’inspiration et ne trouvaient pas la solution. Sidibé pensait même ouvrir la marque de la tête après l’heure de jeu mais le bouillant Joubert restait impérial sur sa ligne. Acculés, les visiteurs gardaient leur cage vierge malgré une succession d’énormes occasions françaises, dont une frappe de Lacazette repoussée in extremis par le Lorrain Philipps. Le Luxembourg était au bord de la rupture ! Preuve que tout souriait à Joubert, Pogba touchait également la barre de la tête. Incroyable... Les Français n’étaient même pas loin de la catastrophe dans la foulée puisque Fernandes touchait lui du bois après une accélération phénoménale sur la gauche. Un coup de chaud comme un électrochoc ? Non ! Malgré une dernière opportunité de Sidibé, la France restait muette ce soir. Au grand dam de Didier Deschamps, très agacé sur son banc. Le chemin vers la Russie est encore long ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

News lue par 2969 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+