Nice : Ben Arfa, Rivère y était presque !

Nice : Ben Arfa, Rivère y était presqu e ! « Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’OGC Nice a démenti la piste Hatem Ben Arfa (30 ans) à plusieurs reprises, le Gym a bel et bien tenté sa chance sur ce dossier. Mieux encore, le président Jean-Pierre Rivère était tout proche de récupérer son ancien milieu offensif, qui a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. "On travaille avec le PSG depuis quelques semaines pour faire Hatem Ben Arfa, a révélé le dirigeant au Canal Football Club. C'est un dossier que je souhaitais absolument réaliser, le coach le voulait aussi. Globalement, on était pratiquement arrivé à faire Hatem, et puis il y a quelques événements que je comprends et que je respecte, et puis il y a une décision d'Hatem. Je comprends sa décision, il me l'a expliquée, qui est de rester à Paris. Si Hatem, un jour, peut venir à Nice, on sera très heureux de l'accueillir. Voilà." Un échec sans doute frustrant étant donné que HBA est condamné à jouer avec la réserve parisienne. Un échec sans doute frustrant étant donné que HBA est condamné à jouer avec la réserve parisienne.

