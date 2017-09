Bayern : C. Tolisso - "le PSG fait peur" « Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Futur adversaire du Paris Saint-Germain en phase de poules de la Ligue des Champions, le Bayern Munich ne prendra pas le club francilien de haut. Interrogé par le Canal Football Club, le milieu bavarois Corentin Tolisso (23 ans, 2 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) avoue que les Parisiens et leur attaque de feu sont particulièrement redoutés. "On va avoir l’occasion de rencontrer l’équipe qui est la plus attendue en Ligue des Champions cette saison, a confié l’ancien Lyonnais. Ils ont frappé très fort. Ils sont très attendus. Nous serons la première grosse équipe qu’ils affronteront. Le PSG fait peur, et pas qu’en Allemagne je pense. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd’hui, ils ont l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur à l’heure actuelle." "Ils ont aussi recruté Kylian Mbappé qui est considéré comme le joueur avec le plus gros potentiel de ces dernières années. Le PSG est une équipe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Neymar, Cavani, Mbappé… On peut même ajouter Di Maria parce qu’ils peuvent commencer à quatre comme ça. Je pense que c’est la meilleure attaque d’Europe", a osé l’international tricolore, au risque d’agacer ses dirigeants qui critiquent régulièrement les dépenses du PSG. "Ils ont aussi recruté Kylian Mbappé qui est considéré comme le joueur avec le plus gros potentiel de ces dernières années. Le PSG est une équipe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Neymar, Cavani, Mbappé… On peut même ajouter Di Maria parce qu’ils peuvent commencer à quatre comme ça. Je pense que c’est la meilleure attaque d’Europe", a osé l’international tricolore, au risque d’agacer ses dirigeants qui critiquent régulièrement les dépenses du PSG.

News lue par 7474 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+