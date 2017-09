Barça : Jordi Alba a hâte de jouer avec Dembélé

Malgré les nombreuses critiques, le latéral gauche du FC Barcelone Jordi Alba (28 ans, 2 matchs en Liga cette saison) n’est pas inquiet pour le club catalan. L’international espagnol se montre confiant, notamment grâce à sa future association avec la recrue Ousmane Dembélé (20 ans) sur le côté gauche.

"C'est un très jeune joueur, donc il faudra être patient avec lui et éviter de le comparer à Neymar, a prévenu le Blaugrana. Il arrive avec beaucoup d'envie. Pour mon style de jeu, cela peut très bien me convenir étant donné que c'est un joueur qui rentre dans l'axe et qui va me laisser dédoubler sur le côté."

Si ces deux-là parviennent à s’entendre, ça peut faire des dégâts !