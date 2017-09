Barça : Tuchel évoque le choix de Dembélé

Entraîneur d'Ousmane Dembélé (20 ans) au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel est revenu sur le départ mouvementé du Français vers le FC Barcelone. Pour l'ex-coach du club allemand, le BvB n'avait pas les moyens de retenir éternellement l'ailier tricolore, qui voulait à tout prix rallier la Catalogne.

"Ousmane a toujours exprimé le désir d'aller à Barcelone, notamment lors de nos premières discussions. Il m'avait dit que Barcelone était son grand but et son rêve, a assuré Tuchel pour Kicker, sans forcément approuver le bras de fer entrepris par le natif de Vernon. Son comportement ? Je n'y étais pas et je ne sais pas comment et pourquoi il l'a fait. Mais nous devons faire attention, que cela ne devienne pas un problème moral."

Le départ de Tuchel fait partie des raisons qui expliquent le départ précipité de Dembélé.