FFF : Petit pulvérise Le Graët « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà une sortie qui risque de faire grincer des dents. Connu pour son franc parler, Emmanuel Petit ne se gêne jamais pour dire les choses. Interrogé par le JDD, le champion du monde 1998 a littéralement découpé le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, mais bien plus encore. "Je ne l'aime pas. Chaque rencontre est extrêmement froide, car j'assume ma position : la France est un pays démocratique, mais sa fédération ressemble à une république bananière. C'est un refuge de Bretons et de Lyonnais où règne le copinage. Aujourd'hui, si tu as un bon réseau, tu as fait 80% du chemin vers les responsabilités. Moi, je ne suis pas demandeur, mais on est nombreux à le penser", a lancé l'ex-joueur d'Arsenal dans les colonnes de l'hebdomadaire dominical. Et d'en rajouter une couche sur les instances du football français : "Didier (Deschamps) connaît tous les dossiers et Le Graët, qui aime distribuer les bons points, a déjà dit qu'il le verrait bien lui succéder. C'est l'entre-soi permanent. Sur le banc, on pense naturellement à Zidane, car il est phénoménal au Real Madrid. Mais que voudra faire Arsène Wenger s'il finit par quitter Arsenal ? Ça peut aller vite", a rajouté un Petit dans une forme olympique.

