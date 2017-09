PSG : Courbis préfère Rabiot à Verratti « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une prestation catastrophique face à l'Espagne (0-3), samedi, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 3 matchs en L1 cette saison) vit une période compliquée. En sélection comme au Paris Saint-Germain, l'Italien semble avoir perdu de son génie. Assez pour faire dire à Rolland Courbis, pourtant grand fan du joueur, qu'il lui préfère désormais son coéquipier dans la capitale, Adrien Rabiot (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison). "Ça fait plusieurs mois que par curiosité, je regarde ses faits et gestes. Je regarde son efficacité, la réflexion dans son jeu. Et aujourd’hui, si je dois choisir entre Rabiot et Verratti, en tant que coach, je prends Rabiot. Il y a peu de temps encore, je n’aurais pas hésité une seconde en faveur de l’Italien. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que Rabiot a progressé, que Verratti a régressé, ou les deux ? J’aimerais qu’on demande aux supporters du PSG : s’il devait se séparer d’un des deux, absolument, à cause du FPF, qui choisirait-il ?", s'est interrogé le Marseillais sur les ondes de RMC. "C’est bien gentil de dire que tu veux gagner des titres. Mais ça ne veut rien dire. Et puis, il y a ce problème avec les avertissements. Hier, c’est un jaune au bout de la 7e minute (3e minute, ndlr), il doit faire tout le reste de la rencontre sous la menace. En plus, ça lui arrive de péter un boulon auprès de l’arbitre après avoir pris un jaune. Il peut te laisser à dix. C’est un souci", a terminé Courbis. "C’est bien gentil de dire que tu veux gagner des titres. Mais ça ne veut rien dire. Et puis, il y a ce problème avec les avertissements. Hier, c’est un jaune au bout de la 7e minute (3e minute, ndlr), il doit faire tout le reste de la rencontre sous la menace. En plus, ça lui arrive de péter un boulon auprès de l’arbitre après avoir pris un jaune. Il peut te laisser à dix. C’est un souci", a terminé Courbis.

