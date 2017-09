Barça : Messi refuserait de prolonger « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Lionel Messi (30 ans, 2 matchs et 2 buts en Liga cette saison) tournait le dos au FC Barcelone ? Après un mercato relativement compliqué, la direction catalane se retrouve désormais très fragilisée et pourrait connaître des mois encore plus difficiles à l'avenir. En effet, selon le journaliste de la radio Onda Cero, Alfredo Martinez, l'attaquant argentin refuserait de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Alors que les décideurs barcelonais se sont montrés confiants quant à l'issue de ce dossier, Messi, qui avait pourtant rempilé selon les dires de son président, Josep Maria Bartomeu, le printemps dernier, pourrait décider de quitter librement son club de toujours. Bien évidemment, il est dans l'intérêt de La Pulga de faire durer le suspense afin obtenir éventuellement un contrat encore plus juteux. Reste que depuis quelques semaines, les relations entre le board barcelonais et ses cadres, parmi lesquels Andrés Iniesta, qui pourrait lui aussi ne pas prolonger (voir ici), se sont sérieusement dégradées. Reste que depuis quelques semaines, les relations entre le board barcelonais et ses cadres, parmi lesquels Andrés Iniesta, qui pourrait lui aussi ne pas prolonger (), se sont sérieusement dégradées.

