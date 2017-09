Sondage MF : Mbappé à 180 M€, un bon transfert !

Sondage MF : Mbappé à 180 M€, un bon transfer t ! « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros est un bon coup ou pas. Sur les 19 885 votes recensés, vous êtes 63,2% à estimer que le club de la capitale a réalisé une bonne affaire en payant autant pour la pépite française. 36,8% d'entre vous estiment donc que le vice-champion de France n'aurait probablement pas dû prendre l'ancien Monégasque pour ce prix. Dès à présent, dites-nous si l'OM a réalisé un bon transfert avec Kostas Mitroglou pour 15 millions d'euros. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si l'OM a réalisé un bon transfert avec Kostas Mitroglou pour 15 millions d'euros. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

