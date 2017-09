Chelsea : Morata préfère la Premier League Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, l’attaquant de Chelsea Alvaro Morata (24 ans, 3 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) s’adapte progressivement au championnat anglais. En tout cas, l’international espagnol, actuellement en sélection, ne cache pas sa préférence pour le jeu britannique. "Ici (en Espagne), l'attaquant touche un ballon ou deux de temps en temps, et il doit marquer, a confié l’ancien de la Juventus Turin à El Pais. Vous êtes avec des joueurs techniques, qui se déplacent bien avec le ballon, et l'avant-centre n'est là que pour fixer les défenseurs, pour occuper les espaces et mettre des buts." "A Chelsea, c'est frappant comme on valorise le travail de la pointe, s’est-il réjoui. C'est systématique. Presque sans regarder, l'équipe joue pour toi. Comme ce que faisait l'Italie à l'Euro : le ballon arrive sur le latéral, le latéral cherche tout de suite le 9 et le 9 doit toujours être devant le défenseur du côté du ballon." "A Chelsea, c'est frappant comme on valorise le travail de la pointe, s’est-il réjoui. C'est systématique. Presque sans regarder, l'équipe joue pour toi. Comme ce que faisait l'Italie à l'Euro : le ballon arrive sur le latéral, le latéral cherche tout de suite le 9 et le 9 doit toujours être devant le défenseur du côté du ballon."

