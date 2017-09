PSG : Mbappé veut "marquer l'histoire" « Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par les plus grosses écuries européennes, Kylian Mbappé (18 ans) a finalement signé au Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’attaquant français a expliqué son choix notamment lié à son envie de réussir dans son pays, dans sa région d’origine. "Les grands joueurs ont marqué l’histoire dans leur pays, que ce soit en sélection ou en club. Quitter la France au bout de six mois… Je serais parti comme un espoir, un éternel espoir qui a fait quelques mois au plus haut niveau et ce n’est pas ce que je veux, a confié le natif de Bondy. Je veux vraiment marquer l’histoire de ma ville. Selon moi, le PSG était le projet qui me permettait de poursuivre ma progression tout en jouant." Et bien évidemment, "l’arrivée de Neymar a été un coup de pouce supplémentaire" pour l'ancien Monégasque, prêté au club francilien pour une saison avec option d’achat (180 M€). Et bien évidemment, "l’arrivée de Neymar a été un coup de pouce supplémentaire" pour l'ancien Monégasque, prêté au club francilien pour une saison avec option d’achat (180 M€).

News lue par 5498 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+