Angleterre : Rooney rêve d'être sélectionneur « Par Eric Bethsy - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir pris sa retraite internationale le mois dernier, l’attaquant anglais d’Everton Wayne Rooney (31 ans, 3 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) pense à sa reconversion. L’ancien joueur de Manchester United s’imagine déjà entraîneur, et peut-être même sélectionneur de l’Angleterre. "J'aimerais me lancer dans le coaching, a annoncé l’avant-centre à talkSPORT. Je pense que ce serait du gâchis de ne pas profiter de toutes les connaissances que j'ai acquises avec les années. J'ai toujours aimé regarder des matchs sur le plan tactique, parler aux managers avec qui j'ai travaillés sur la manière d'aborder certaines rencontres. (...) Sélectionneur de l'Angleterre ? On ne sait jamais. Je ne dirais pas non !" Pour cela, Rooney devra se montrer exemplaire à l’avenir, lui qui vient d’être arrêté pour conduite en état d’ivresse. Pour cela, Rooney devra se montrer exemplaire à l’avenir, lui qui vient d’être arrêté pour conduite en état d’ivresse.

