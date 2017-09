Barça : Dembélé explique son premier refus

Recruté en fin de mercato pour 105 M€ (+ 42 M€ de bonus), Ousmane Dembélé (20 ans) aurait pu rejoindre le FC Barcelone dès l’été dernier. Mais à cette époque, l’ailier du Stade Rennais avait de bonnes raisons de privilégier un passage par le Borussia Dortmund.

"Parce que je n'étais professionnel que depuis six mois à Rennes. Vous imaginez ? Seulement six mois ! C'était trop tôt, a expliqué le Français à Sport. Je voulais apprendre, jouer une saison complète avec une bonne équipe, avoir de la continuité, me forger. La MSN ? J'aurais beaucoup appris à l'entraînement mais cela aurait freiné ma progression. Par chance, le Barça est venu une deuxième fois et là je ne pouvais pas laisser passer le train."

Rappelons que Dortmund avait déboursé 15 M€ pour l’international tricolore. De quoi nourrir des regrets pour le Barça...