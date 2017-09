Nantes : Kita critique les coachs français « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Claudio Ranieri, Sergio Conceiçao avant lui... Le président de Nantes, Waldemar Kita, mise désormais sur des entraîneurs étrangers. De l'avis du dirigeant des Canaris, les coachs français ont la critique beaucoup facile de leur direction. "Jusqu’à décembre 2016, seuls des coachs français ont entraîné le FCN. Ils étaient performants sur la formation et l’éducation des joueurs. En revanche, ils étaient tous critiques envers la direction du club. Jamais contents !, s'est plaint l'homme d'affaires dans Libération. Je ne parle pas de manque de respect, le mot est trop fort, mais je ne les trouvais pas... corporate. Les coachs français jouent par exemple avec les médias, qui leur donnent la parole de manière complaisante." "La parole de l’entraîneur est facile. Et on entend avec une sorte de neutralité bienveillante la plainte des gentils entraîneurs contre les méchants présidents qui payent. La vérité est que si vous n’êtes pas au club, si vous n’êtes pas plongés 24 heures sur 24 dans le vif du sujet, vous ne pouvez juger ni du travail, ni de l’état d’esprit. Je ne généralise pas, je parle de ma propre expérience : j’étais un diable, un empêcheur. C’est quand même caricatural. Et facile", a poursuivi Kita. "La parole de l’entraîneur est facile. Et on entend avec une sorte de neutralité bienveillante la plainte des gentils entraîneurs contre les méchants présidents qui payent. La vérité est que si vous n’êtes pas au club, si vous n’êtes pas plongés 24 heures sur 24 dans le vif du sujet, vous ne pouvez juger ni du travail, ni de l’état d’esprit. Je ne généralise pas, je parle de ma propre expérience : j’étais un diable, un empêcheur. C’est quand même caricatural. Et facile", a poursuivi Kita.

